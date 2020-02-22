Блогер рискнул прилечь в гнездо кабанов, свитом в лесу под Петербургом

Павел Глазков. Фото: кадр из видео на youtube

Павел Глазков. Фото: кадр из видео на youtube

Гнезда кабанов в Ленобласти заснял на видео автор YouTube-блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Петербуржец рассказал, что на строительство таких убежищ может уйти несколько тысяч веток.

Видео было опубликовано в пятницу, 22 февраля. Кандидат биологических наук рассказал, что кабаны вырывают ямы, а затем складывают туда мягкие ветки. Таким образом они утепляют место своего сна.

Самые большие гнезда могут занимать 3-4 метра в диаметре, а толщина подстилки может доходить до 50 сантиметров. По словам Глазкова, в процессе строительства зачастую участвует вся семья.

Ближе к концу рассказа, петербуржец не удержался и попробовал полежать в одном из кабаньих гнезд.

«Даже вставать не хочется», — признался натуралист.

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