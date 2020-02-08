Блогер Ида Галич хватается подарками после родов

Девушка вместе с ребенком уже находится дома. Ей присылают цветы и другие презенты.

Об этом стало известно 8 февраля. Обо всем блогер и телеведущая Ида Галич рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась «сторизами», в которых хвастается подарками от родных и близких. Так, девушке подарили шарики и цветы, а также дорогое украшение. Галич призналась, что готова еще рожать, раз все потом преподносят ей такие шикарные презенты.

Напоминаем, что новость о рождении малыша появилась седьмого числа. В соцсетях молодой мамы появились фото с палаты. Мальчика назвали Леоном – он здоров и уже находится с Идой дома.

«Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!»,

— написала звезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ида Галич рассказала, почему недолюбливает Ольгу Бузову. Блогер вспомнила одну историю, после которой она разочаровалась в звезде.