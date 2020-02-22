«Удар был очень сильным»: желание проскочить обернулось серьезным ДТП в Александровской

В Пушкинском районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Очевидцы предположили, что кто-то из водителей хотел успеть проскочить, но завершить маневр не удалось. К месту происшествия прибыли спасатели, реанимация и ДПС.

Авария случилась в пятницу, 22 февраля, в поселке Александровская. В жестком столкновении сошлись машины марок Skoda Rapid и Kia Soprtage. Первая на половину провалилась в кювет.

«Кроссовер ехал очень быстро и удар был очень сильным», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Виновного в аварии устанавливают. Информация о пострадавших не приводится.

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