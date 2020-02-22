Росгвардейцы задержали двух хулиганов, угрожающих посетителям бара на Васильевском острове

Росгвардейцы задержали двух хулиганов, угрожающих посетителям бара на Васильевском острове
Все произошло в баре. Фото: pixabay

В Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух пьяных хулиганов.

Все произошло в пятницу, 21 февраля, около 10 часов вечера. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно по отношению к посетителям бара и персоналу. Угрозы в адрес работников стали последней каплей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл к заведению через три минуты.

Росгвардейцы задержали хулиганов на месте происшествия и передали сотрудникам полиции. В отношении граждан был составлен протокол по факту мелкого хулиганства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании на Тенерифе россиянки по запросу США.

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