Росгвардейцы задержали двух хулиганов, угрожающих посетителям бара на Васильевском острове

Все произошло в баре. Фото: pixabay

Все произошло в баре. Фото: pixabay

В Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух пьяных хулиганов.

Все произошло в пятницу, 21 февраля, около 10 часов вечера. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно по отношению к посетителям бара и персоналу. Угрозы в адрес работников стали последней каплей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл к заведению через три минуты.

Росгвардейцы задержали хулиганов на месте происшествия и передали сотрудникам полиции. В отношении граждан был составлен протокол по факту мелкого хулиганства.

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