Беглов потребовал достроить 3 детсада в Приморском районе в 2020 году

Беглов потребовал достроить 3 детсада в Приморском районе в 2020 году
Беглов поручил завершить строительство, закупить оборудование и открыть детский сады в назначенные сроки. Фото: pixabay

Глава Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда Приморского района проинспектировал ход строительства трех детских садов.

Обо всем стало известно сегодня, 22 февраля. Губернатор посетил стройплощадку детсада, расположенного в ЖК «Золотая гавань». Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест, его строительство началось в 2015 году. На объекте был заменен подрядчик из-за срыва промежуточных сроков, однако достроить детсад так и не удалось. К настоящему моменту степень его готовности составляет 71%.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, Беглов поручил завершить строительство детского сада к 1 сентября настоящего года.

Губернатор также посетил стройплощадки детсадов на Суздальском шоссе. Один из них рассчитан на 140 мест, его также начали строить в 2015 году. К строительству второго приступили спустя два года. Беглов поручил открыть первый детсад к 1 сентября, а строительство второго завершить к декабрю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге помощник воспитателя детсада незаконно получала детские пособия.

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