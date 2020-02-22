Диетолог рассказал о полезных свойствах гречки

При помощи крупы можно решить ряд проблем, уверяют эксперты. Главное – знать меру.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik. Он заявил, что благодаря гречке можно похудеть, так как она достаточно питательна и не очень калорийная. Она также снижает риск онкологических заболеваний. Медик заявил, что крупу нужно употреблять особенно тем, кто обычно питается фас-фудом. Клетчатка помогает очистить организм, что немало важно для хорошего функционирования организма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что французские диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть. Со слов эксперта, необходимо научиться отказываться от еды, когда нет чувства голода, чтобы оставаться в стабильном весе или скинуть лишнее.