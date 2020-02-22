Елена Малышева рассказала о самочувствии Дмитрий Диброва

Елена Малышева рассказала о самочувствии Дмитрий Диброва
Малышева навестила давнего друга. Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live/

Телеведущая навестила коллегу в больнице.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем рассказала телеведущая Елена Малышева в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что навестила своего давнего друга в больнице, который восстанавливается после микроинсульта. Малышева сообщила, что Дибров выглядит неплохо и, кажется, идет на поправку. Сейчас он ест гостинцы играет на банджо и планирует начать писать книгу.

Малышева заявила, что попросила Диброва бросить курить. После своей госпитализации он задумался о вредных привычках всерьез. Телеведущая призналась, что ей было приятно поговорить с другом в спокойной обстановке, «нажав на паузу в бешенном ритме жизни».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена попавшего в больницу с микроинсультом Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии.

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