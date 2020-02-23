Ксения Бородина внезапно поседела

Подписчики телеведущей в недоумении: они не понимают, с чем связаны внешние перемены.

Об этом стало известно 22 февраля. Необычный снимок выложила телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте. На нем девушка запечатлена с седыми волосами и красной помадой на губах. Непонятно, то ли Бородина неудачно покрасилась, то ли она поседела, пишут пользователи.

Они раскритиковали изменения внешности и пишут, что никому не идет такой странный цвет волос.

«Как будто поседела, не очень хорошо»,

― пишет одна из подписчиц.

Также многим не понравилось, как обрабатываются последние снимки в профиле Бородиной. Они не понимают, неужели Бородина разучилась накладывать фильтры.

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