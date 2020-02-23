Ксения Бородина внезапно поседела

Ксения Бородина внезапно поседела
Бородина показала новое селфи. Фото: instagram.com / borodylia

Подписчики телеведущей в недоумении: они не понимают, с чем связаны внешние перемены.

Об этом стало известно 22 февраля. Необычный снимок выложила телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте. На нем девушка запечатлена с седыми волосами и красной помадой на губах. Непонятно, то ли Бородина неудачно покрасилась, то ли она поседела, пишут пользователи.

Они раскритиковали изменения внешности и пишут, что никому не идет такой странный цвет волос.

«Как будто поседела, не очень хорошо»,

― пишет одна из подписчиц.

Также многим не понравилось, как обрабатываются последние снимки в профиле Бородиной. Они не понимают, неужели Бородина разучилась накладывать фильтры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семенович рассказала о тройном подбородке и об огромном пузе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстграм ксения бородина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ксения Бородина внезапно поседела
Певица Билли Айлиш в ужасе от комментариев в своем Instagram
Пелагея рассказала, есть ли жизнь после развода
Назван участник от Украины на «Евровидении-2020»
Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом
Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети
На Стойкости мужчина устроил скандал в магазине
Дзюба получил травму на матче с «Динамо»