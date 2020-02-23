Эвакуированной из Китая на Украину женщине стало плохо

Эвакуированной из Китая на Украину женщине стало плохо
Иностранку осмотрели медики. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Иностранка, эвакуированная из Китая на Украину, почувствовала себя плохо. Женщине пришлось вызывать скорую помощь.

Причиной этого стали боли в животе, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Медики установили, что у женщины обострилось хроническое заболевание. Ей сделали УЗИ, составили план лечения и назначили диетическое меню.

«Подчеркиваю, что нет признаков острых распираторных заболеваний. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие чувствуют себя хорошо», — написал Ляшков в Facebook.

Иностранка находится в санатории в Полтавской области на карантине по коронавирусу. Помимо украинцев, там прибывают граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом нового типа в Китае превысило 76 тыс. человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иностранка карантин Китай коронавирус украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в экономическую зону
Американец, верящий в плоскую Землю, погиб при попытке полета на ракете
В лесу в Репино нашли сумку с боеприпасами и огнестрельным оружием
Беглов возложил красные розы к монументу героическим защитникам Ленинграда
Трехлетняя девочка пострадала в ДТП во Всеволожском районе
Эвакуированной из Китая на Украину женщине стало плохо
Матвиенко призвал отправить «Фабрику» на Евровидение от России
Логинов не выйдет на масс-старт и думает о завершении карьеры