Эвакуированной из Китая на Украину женщине стало плохо

Иностранка, эвакуированная из Китая на Украину, почувствовала себя плохо. Женщине пришлось вызывать скорую помощь.

Причиной этого стали боли в животе, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Медики установили, что у женщины обострилось хроническое заболевание. Ей сделали УЗИ, составили план лечения и назначили диетическое меню.

«Подчеркиваю, что нет признаков острых распираторных заболеваний. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие чувствуют себя хорошо», — написал Ляшков в Facebook.

Иностранка находится в санатории в Полтавской области на карантине по коронавирусу. Помимо украинцев, там прибывают граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом нового типа в Китае превысило 76 тыс. человек.