Во Всеволожском районе загорелся дачный дом

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 81 квадратный метр.

Все произошло сегодня ночью, 24 февраля, в дачном некоммерческом партнерстве «Солнечное морье». Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 1:49. На место выехали 12 сотрудников на трех машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели тушили огонь более часа. К 3:18 пламя было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге спасатели тушили строительный вагончик.