Ночью на КАД «поскользнулась» легковушка

Ночью на КАД &#171;поскользнулась&#187; легковушка
У машины полностью разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

На внешней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Иномарка не подлежит восстановлению.

Все произошло сегодня ночью, 24 февраля, на участке после развязки на Колтуши. Очевидцы предположили, что транспортное средство «поскользнулось».

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что авто марки Opel Corsa получил повреждения. У него разбиты передний бампер и капот.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели тушили дачу во Всеволожском районе.

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