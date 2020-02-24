Ночью на КАД «поскользнулась» легковушка

На внешней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Иномарка не подлежит восстановлению.

Все произошло сегодня ночью, 24 февраля, на участке после развязки на Колтуши. Очевидцы предположили, что транспортное средство «поскользнулось».

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что авто марки Opel Corsa получил повреждения. У него разбиты передний бампер и капот.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели тушили дачу во Всеволожском районе.