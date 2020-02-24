Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Южной Корее насчитывают более 700 человек заразившихся коронавирусом. За сутки зараженных стало на 161 человека больше. Семь заболевших COVID-19 человек умерли.

Всего в Южной Корее зафиксировано 763 случая заражения вирусом. Как сообщает агентство Yonhap, большая часть заболевших являются членами определенной религиозной секты, которую многие считают источником распространения вируса.

К настоящему моменту Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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