Очевидцы: В «Сапсане» из Петербурга в Москву всем пассажирам измеряют температуру

Очевидцы рассказали, что в рейсе «Сапсана» из Петербурга в Москву всем пассажирам измеряют температуру.

В вагоны прошли врачи в сопровождении сотрудников полиции, сообщает «RT». По словам очевидцев, вчера, 23 февраля, в обратном направлении таких проверок не было.

Скорее всего такой контроль связан с угрозой коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 77 150 человек. Число жертв выросло до 2592 человека. При этом почти 25 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным. Партсекретарь также отметил, что вирус не скажется на общем экономическом состоянии.