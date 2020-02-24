Синоптики рассказали, какая будет погода в конце февраля

В Гидрометцентре рассказали, что по всей территории России в конце февраля ожидается необычайно высокая температура.

Климатические показатели превысят норму вплоть до 16°C, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, на всей территории России температура установилась «экстремально высокая».

«Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс», — отметил он.

Накануне ученые заявили, что аномально теплая зима, которая установилась в этом году в России, Европе и США, объясняется низким давлением на Северном полюсе. По словам ученых, в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Из-за этого холодные ветра циркулируют на севере Земли и не попадают в южные районы планеты.

Напомним, во вторник, 25 февраля петербуржцев ждет похолодание до минус 3 градусов. В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что в городе будет облачная погода с прояснениями. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 3 градусов, днем — от плюс 1 до минус 1 градусов. Возможна гололедица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.