Россиянам хотят разрешить оплату рублями в Турции

Много россиян предпочитают отправляться на отдых именно в Турцию. Фото: Pixabay

Много россиян предпочитают отправляться на отдых именно в Турцию. Фото: Pixabay

Данный вопрос активно прорабатывается между ведомствами двух стран.

Некоторые договоренности уже имеются. И это может помочь развитию туризма. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свое интервью с губернатором Антальи Муниром Каралоглу.

Губернатор отметил, что будет очень рад, если и турки смогут расплачиваться лирами в городах России. Но пока никаких решений не принято.

По прогнозам Каралоглу, в 2020 году ожидается прирост туристов из России в Анталью на 15%. В 2019 же году турецкий курорт посетило 16 миллионов граждан РФ.

Примечательно, что в Анталье проживает 16 тысяч россиян. Благодаря им и участию Турции, там активно проводятся мероприятия связанные с русскими традициями и культурой. Обсуждается и возможность организации «Фестиваля России». Стоит напомнить, что в России подобный фестиваль Турции уже проводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция не уйдет из Сирии, пока там находятся Россия и США.