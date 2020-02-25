Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице

Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице
Неизвестно, удастся ли поймать бедняжку. Фото: Pixabay

Житель Невского района снял на видео домашнюю белую мышку, которая вот уже третий день обитает на улице.

Видео было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На видео видна вырытая норка, в которой себе нашла приют мышь.

В комментариях люди отметили, что изначально ее могли подарить кому-то как символ Нового года. Помимо этого, подписчики начали спорить, кто же это на самом деле, крыса или мышь. Некоторые изъявили желание забрать животное себе. Пока что, поймать мышку не удалось, хотя попытки предпринимаются вот уже несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к петербурженке на балкон залетела сова. Произошло это в Приморском районе. Были опасения о том, что птица может быть ранена. К счастью, история закончилась хорошо — нашелся хозяин птицы

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белая мышь невский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Велосипедист сбил бабушку на Краснопутиловской и уехал
Две иномарки заблокировали проезд по Монетной улице
Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице
Тлеющая проводка в ресторане помешала людям поужинать в Кудрово
Африканские рыбы могут продлевать себе жизнь
«Нафтогаз» снизил цены на газ для жителей Украины
Петербуржцы стали чаще посещать Прибалтику и Финляндию на праздники
Россиянам хотят разрешить оплату рублями в Турции