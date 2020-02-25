Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице

Житель Невского района снял на видео домашнюю белую мышку, которая вот уже третий день обитает на улице.

Видео было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На видео видна вырытая норка, в которой себе нашла приют мышь.

В комментариях люди отметили, что изначально ее могли подарить кому-то как символ Нового года. Помимо этого, подписчики начали спорить, кто же это на самом деле, крыса или мышь. Некоторые изъявили желание забрать животное себе. Пока что, поймать мышку не удалось, хотя попытки предпринимаются вот уже несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к петербурженке на балкон залетела сова. Произошло это в Приморском районе. Были опасения о том, что птица может быть ранена. К счастью, история закончилась хорошо — нашелся хозяин птицы