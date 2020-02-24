К петербурженке на балкон залетела сова

К сожалению, письма из Хогвартса у нее с собой не было.

О посещении необычной гостьи местная жительница сообщила в группу «Сирин» — помощь птицам и другим диким животным» в социальной сети «Вконтакте». Сова прилетела на застекленный балкон в один из домов в Приморском районе. Девушка высказала свое беспокойство по поводу состоянии птицы. Она предположила, что у нее может быть ранено крыло и, что ей может потребоваться помощь ветеринара. Отмечалось, что птица поднялась на очень большую высоту. Помимо этого, девушка написала, что оставить сову у себя не может, потому что у нее дома есть кот.

В комментариях администраторы группы написали, что могут забрать заблудшую гостью. Но позже, появилось обновление записи о найденыше. Автор поста сообщила, что был найден хозяин.

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