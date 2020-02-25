Украинцы отказались эвакуироваться на родину с лайнера Diamond Princess

Почти все украинцы, находящиеся на лайнере Diamond Princess, отказались от эвакуации на родину. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины.

«Пока 24 из них сообщили, что не собираются сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем мы устанавливаем контакт», — сказал «Громадскому радио» начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Всего на лайнере находится 25 граждан Украины, все они — члены экипажа. Двое из украинцев сейчас в больнице.

Как отметил Коваленко, МИД, Министерство здравоохранения и посольство Украины готовы к том, что украинцы поменяют мнение об эвакуации. В этом случае будут приняты соответствующие меры.

Вопрос о возвращении в Украину прежде всего будет решаться самими гражданами и владельцами судна, подчеркнул представитель МИД.

Напомним, лайнер Diamond Princess был помещен на двухнедельный карантин после того, как гражданин КНР, находившийся на борту, заболел коронавирусом. На борту судна находились 3 тыс. 711 человек. Двое из людей, заразившихся на лайнере, скончались, еще двое — выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 11 пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess в США выявили коронавирус.