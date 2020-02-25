Жители России начали экономить на продуктах

Жители России начали экономить на продуктах
Снижение среднего чека в январе произошло во всех российских регионах. Фото: unsplash

Жители России начали экономить на продуктах в супермаркетах — в январе текущего года средний чек составил 552 рубля, а месяцем ранее он был на 67,5 рубля больше.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование холдинга «Ромир», эксперты назвали снижение трат в январе традиционным. При этом по сравнению с январем 2019 года средний чек уменьшился на 7,3 рубля. Как объяснили в холдинге, это снижение связано с тем, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров.

Снижение среднего чека в январе произошло во всех российских регионах. Больше всего экономить начали жители Сибирского федерального округа — их средний чек составляет 470 рублей. А меньше всего — жители Уральского федерального округа — 590 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России взлетят цены на бытовую технику и одежду.

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