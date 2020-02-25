В Кронштадте на рабочего жилкомсервиса рухнуло дерево

В Кронштадте на рабочего жилкомсервиса рухнуло дерево
Фото: pixabay.com

В Кронштадте сотрудник жилкомсервиса, устраняя последствия недавнего шторма на территории местного госпиталя, получил тяжелые травмы из-за упавшего дерева.

Трагический инцидент с работником ООО «ЖКС Кронштадтского района» произошел в понедельник, 24 февраля. Мужчина прибыл в один из филиалов Военно-клинического госпиталя на улице Мануильского. Он спиливал деревья, пострадавшие от сильного ветра.

В результате несчастного случая, огромная ветка, падая, задела работника, хотя он благоразумно отошел на расстояние нескольких метров. Сотрудник ЖКС госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, медики диагностировали у него перелом трех ребер и ушиб головы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургском предприятии Nissan в результате несчастного случая погиб пожилой сотрудник.

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