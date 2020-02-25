Беглов выразил соболезнования родным Вадима Знаменова

Беглов выразил соболезнования родным Вадима Знаменова
Президент Государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадим Знаменов. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента музея-заповедника «Петергоф» Вадима Знаменова. О его смерти стало известно ранее.

Вадим Знаменов скончался на 84-м году жизни в понедельник, 24 февраля.

«Ушел из жизни человек, усилиями которого государственный музей-заповедник «Петергоф» стал одной из ярчайших жемчужин в ожерелье петербургского исторического наследия», — отметил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что Знаменов был мудрым и преданным музейному делу профессионалом. Лучшей памятью о нем, по словам Беглова, останется ансамбль «Петергофа», который по праву считается достоянием всей России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прощание с Вадимом Знаменовым состоится в полдень 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Похоронят его на Бабигонском кладбище Петергофа.

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