Назван новый генеральный директор «Город+»

Назван новый генеральный директор «Город+»
Смольный назначил нового гендира. Фото: Студия "Город+" / Фото: vk.com/gorodplus

Николая Камнева сменила Анастасия Торлакян – продюсер, занимающийся производством фильмов.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники. Смольный наконец выбрал человека, который заменит Николая Камнева. С этого вторника пост генерального директора «Город+» заняла Анастасия Торлакян. По предварительным данным, она долгое время занималась производством фильмов.

Так, Торлакян могла иметь отношение к сериалу под названием «Лиговка». В описании сказано, что в нем рассказывается о криминальном районе Ленинграда, власть в котором «держит банда неуловимого и загадочного Лехи Черта».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Непонятно, что стало причиной его ухода с государственной службы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
генеральный директор сми
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сердце водителя школьного автобуса остановилось в пути в Лужском районе
Назван новый генеральный директор «Город+»
В Петербурге закрывают дамбу, но не из-за наводнения
В Петербурге авто выехало на тротуар и сбило четырех человек
В Тихвине телефонный мошенник неудачно оформил кредит на пенсионера
Во Всеволожске девушка сбежала из дома, чтобы выйти замуж
Художник из Петербурга рассказал о «роботизированном свинстве»
Правительство Ленобласти решило продать акции «Зенита»