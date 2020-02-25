Назван новый генеральный директор «Город+»

Николая Камнева сменила Анастасия Торлакян – продюсер, занимающийся производством фильмов.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники. Смольный наконец выбрал человека, который заменит Николая Камнева. С этого вторника пост генерального директора «Город+» заняла Анастасия Торлакян. По предварительным данным, она долгое время занималась производством фильмов.

Так, Торлакян могла иметь отношение к сериалу под названием «Лиговка». В описании сказано, что в нем рассказывается о криминальном районе Ленинграда, власть в котором «держит банда неуловимого и загадочного Лехи Черта».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Непонятно, что стало причиной его ухода с государственной службы.