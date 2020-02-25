Петербурженки рассказали о скандале в Эрмитаже из-за кормления грудью

Девушки хотели покормить детей и нашли для этого укромное место, но их попросили прекратить.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем в своем Instagram-аккаунте рассказала жительница Петербурга. Они написала, что вместе с подругой решила сходить в «Эрмитаж». Во время прогулки малыши захотели есть – чтобы удовлетворить их потребности, матерям пришлось найти «уютный уголок», вдали от глаз других посетителей. В процессе грудного кормления к женщинам подошла сотрудница музея и попросила их прерваться.

«Мы извинились, попросили закончить, чтобы не отрывать детей и не провоцировать истерику»,

— уверяет автор поста и добавляет, что к ней еще не раз подходили.

Когда девушка спросила, где в следующий раз можно покормить ребенка, ее упрекнули в том, что она пришла с «этим» в общественное место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВИЧ-инфицированную петербурженку собираются судить за кормление ребенка грудью.