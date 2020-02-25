Россияне отказываются ехать в Италию из-за коронавируса

В стране резко увеличилось количество заболевших, поэтому туристы просят аннулировать туры.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщает Ассоциация туроператоров России, пишет ТАСС. Информацию том, что на севере Италии есть заболевшие коронавирусом, распространяют СМИ. Из-за этого у российских туристов развилась паранойя – многие просят аннулировать их туры, так как боятся заболеть. В ассоциации отмечают, что вспышки болезни обнаруживают в основном мелких городах, которые не пользуются популярностью у туристов, поэтому ехать в Италию не так уж опасно.

На данный момент в стране могут находиться около 20 тысяч россиян – огромная часть из них выбрали для путешествия Рим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к сложностям в связи с коронавирусом