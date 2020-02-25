Джиган рассекретил странную диету рожавшей Самойловой

Все поражаются, как хорошо девушка выглядит, несмотря на пережитые четвертые роды. Все фанаты хотят знать, что делать ради такой фигуры.

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, 18 февраля родила ему долгожданного сына, четвертого ребенка в семье. Уже через пару дней девушка выложила снимок своей идеальной фигуры в черном облегающем платье. Подписчицы удивились, что после кесарева молодая мама выглядит бодрой и счастливой. Затем фанаты увидели, что же есть Оксана Самойлова, чтобы держать себя в форме.

Так, в одной из «сториз» на странице мужа девушка макает соленый огурец в хумус с острым перцем. Поклонники удивляются такому рациону, но допускают, что в нем весь секрет стройности. Другие не понимают: как можно есть такое, а потом кормить малыша грудью?

«Кормящей маме так питаться нельзя. Значит не кормит»,

— уверены подписчицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова показала фигуру после родов.