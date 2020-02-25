Джиган рассекретил странную диету рожавшей Самойловой

Джиган рассекретил странную диету рожавшей Самойловой
Самойлова шокирует снимками после родов. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana

Все поражаются, как хорошо девушка выглядит, несмотря на пережитые четвертые роды. Все фанаты хотят знать, что делать ради такой фигуры.

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, 18 февраля родила ему долгожданного сына, четвертого ребенка в семье. Уже через пару дней девушка выложила снимок своей идеальной фигуры в черном облегающем платье. Подписчицы удивились, что после кесарева молодая мама выглядит бодрой и счастливой. Затем фанаты увидели, что же есть Оксана Самойлова, чтобы держать себя в форме.

Так, в одной из «сториз» на странице мужа девушка макает соленый огурец в хумус с острым перцем. Поклонники удивляются такому рациону, но допускают, что в нем весь секрет стройности. Другие не понимают: как можно есть такое, а потом кормить малыша грудью?

«Кормящей маме так питаться нельзя. Значит не кормит»,

— уверены подписчицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова показала фигуру после родов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
джиган оксана самойлова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сестрорецке спали кота, замурованного два месяца
Шепелев рассказал, чем займется после «Первого канала»
Композитор рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты
Джиган рассекретил странную диету рожавшей Самойловой
Дима Билан пожаловался на плохое самочувствие и отменил концерт
Россияне отказываются ехать в Италию из-за коронавируса
Лавров назвал грузинских журналисток «больными»
В Ленобласти увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ