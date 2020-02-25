Овечкин поделился неожиданной новостью: он и его супруга ждут ребенка

Хоккеист уже воспитывает мальчика по имени Сергей.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем рассказала супруга российского форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская в Instagram-аккаунте. Она выложила снимок, на которой виднеется выпуклый животик. В посте написано: «Мы очень тебя ждем». На фотографии Шубская держит за руку маленького Сережу, рядом стоит супруг.

В комментариях пару уже поздравила певица Ольга Бузова и другие знаменитости.

«Поздравления от всего сердца будьте здоровы и счастливы»,

— пишет одна из подписчиц.

Напоминаем, что Шубская и Овечкин поженились в 2016 году, а через два года у них родился сын.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол. Она хочет предоставить ребенку право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Звезда отметила, что будет обращаться к ребенку не «он» или «она», а «они».