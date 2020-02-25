Овечкин поделился неожиданной новостью: он и его супруга ждут ребенка

Овечкин поделился неожиданной новостью: он и его супруга ждут ребенка
На снимке семья в полном составе. Фото: https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Хоккеист уже воспитывает мальчика по имени Сергей.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем рассказала супруга российского форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская в Instagram-аккаунте. Она выложила снимок, на которой виднеется выпуклый животик. В посте написано: «Мы очень тебя ждем». На фотографии Шубская держит за руку маленького Сережу, рядом стоит супруг.

В комментариях пару уже поздравила певица Ольга Бузова и другие знаменитости.

«Поздравления от всего сердца будьте здоровы и счастливы»,

— пишет одна из подписчиц.

Напоминаем, что Шубская и Овечкин поженились в 2016 году, а через два года у них родился сын.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол. Она хочет предоставить ребенку право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Звезда отметила, что будет обращаться к ребенку не «он» или «она», а «они».

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