Врачи отказались помочь 90-летней бабушке Ивана Урганта

Врачи отказались помочь 90-летней бабушке Ивана Урганта
Ургант пытался помочь бабушке. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant

Актриса мучается от боли в позвоночнике, но врачи не хотят ее оперировать.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем актриса Нина Ургант рассказала в интервью изданию «Собеседник». Она призналась, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона, с которой в 90 лет не так уж просто жить. Ургант все время мучается от «дикой боли в позвоночнике» и ей ничего не помогает. Женщина заявила, что мечтает о прекращении этих мучений, потому что каждый ее день начинается одинаково.

Артистка заявила, что внук, телеведущий Иван Ургант, возил ее к израильскому врачу, который отказался делать операцию. Эксперт считает, что хирургическое вмешательство в этой ситуации помочь не может.

Нина Ургант также рассказала, что почти никуда не ходит и предпочитает оставаться в своей квартире в Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезнь иван ургант
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты назвали группу крови устойчивую к онкологии
Врачи отказались помочь 90-летней бабушке Ивана Урганта
Лолита возмутилась из-за обвинений в выступлениях под фонограмму
Петербуржец показал необычный улов: он поймал гранату
Овечкин поделился неожиданной новостью: он и его супруга ждут ребенка
Волочкова выложила обнаженное фото из хаммама
Собчак ответила Успенской на жесткую критику
Новак рассказал, сколько будет длиться эра нефти