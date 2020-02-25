Врачи отказались помочь 90-летней бабушке Ивана Урганта

Актриса мучается от боли в позвоночнике, но врачи не хотят ее оперировать.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем актриса Нина Ургант рассказала в интервью изданию «Собеседник». Она призналась, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона, с которой в 90 лет не так уж просто жить. Ургант все время мучается от «дикой боли в позвоночнике» и ей ничего не помогает. Женщина заявила, что мечтает о прекращении этих мучений, потому что каждый ее день начинается одинаково.

Артистка заявила, что внук, телеведущий Иван Ургант, возил ее к израильскому врачу, который отказался делать операцию. Эксперт считает, что хирургическое вмешательство в этой ситуации помочь не может.

Нина Ургант также рассказала, что почти никуда не ходит и предпочитает оставаться в своей квартире в Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса.