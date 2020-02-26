За оскорбление учителей предложили штрафовать родителей школьников

За оскорбление учителей предложили штрафовать родителей школьников
Штраф за нападения школьника на учителя – 5 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.

Союз предлагает внести правки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административные правонарушения.

Штрафы в размере до 3 тыс. рублей предлагается ввести за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Штраф за нападения школьника на учителя – 5 тыс. рублей, пишут «Известия».

Поправки касаются и юридических лиц, которым за оскорбление педагога придется заплатить от 100 до 150 тыс. рублей.

Также предусматривается возможность введения уголовной ответственности за насилие в отношения работников образовательных учреждений. За это предлагается лишать свободы сроком до трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы Невского района разбираются в обстоятельствах шокирующего инцидента, который произошел сегодня в полдень в одной из обычных петербургских школ: там 12-летний школьник напал с ножом на свою учительницу.

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За оскорбление учителей предложили штрафовать родителей школьников
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