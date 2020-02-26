Жителей Ленобласти предупредили о похолодании и гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о похолодании и гололедице
Синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Фото: pixabay.com

Жителей Ленобласти в среду, 26 февраля, ждут похолодание и переменная облачность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут небольшие осадки в виде снега.

Днем воздух прогреется до +1 градуса, к вечеру столбик термометров опустится до -4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

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Жителей Ленобласти предупредили о похолодании и гололедице
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