В Ломоносовском районе поймали серийного домушника

В Ломоносовском районе поймали серийного домушника
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию из десятков краж из частных домов в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подозреваемым оказался рецидивист.

Как сообщили в главном управлении МВД по региону, 14 февраля был задержан 37-летний петербуржец, подозреваемый в краже имущества на сумму порядка 30 тысяч рублей из частного дома в СНТ «Можайское». Было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что подозреваемый был ранее неоднократно судим.

Правоохранители установили причастность подозреваемого еще в дюжине краж из частных домов и хозпостроек в разных поселениях Ломоносовского района. похищенное частично изъяли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный устроил серию автомобильных поджогов в Выборге.

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