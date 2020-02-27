Вылет из Петербурга в Воронеж отменили

Вылет из Петербурга в Воронеж отменили
Рейс отменили. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

По какой причине произошли изменения в расписании – непонятно.

Об этом стало известно вечером 26 февраля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Самолет из Северной столицы в Воронеж должен был вылететь еще в десять часов вечера в среду, но по какой-то причине рейс отменили. Не уточняется, будет ли вылет перенесен и на какую дату и время.

Напоминаем, что погода за окном вполне типичная для Петербурга – дует несильный ветер, иногда идет снег, температура опустилась до минус трех градусов. Стало ли это поводом для отмены рейса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолеты из Южной Кореи перестанут летать в Россию. Все ограничения будут действовать до первого апреля. Их ввели из-за распространения коронавируса.

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