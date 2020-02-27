IKEA откроет в Петербурге магазин городского формата

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA планирует открыть на территории Петербурга магазин в городском формате. Ожидается, что работу он начнет в 2020 году.
У компании есть планы по открытию точки, однако все необходимые согласования пока не получены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора сети в России Понтуса Эрнтелла.
IKEA уже тестирует новые концепции в столицы. В этом году в Москве планируется открытие двух новых магазинов городского формата.
Отметим, что на сайте HeadHunter уже разместили вакансию для работы в магазинах IKEA городского формата в Петербурге.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговая сеть IKEA отозвала из продажи кружки Troligtvis из пластика. В их составе обнаружили превышение уровня токсичного дибутилфталата, который может негативно сказаться на иммунной системе.