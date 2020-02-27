IKEA откроет в Петербурге магазин городского формата

IKEA откроет в Петербурге магазин городского формата
IKEA готовится открыть в Петербурге новый магазин. Фото: unsplash.com

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA планирует открыть на территории Петербурга магазин в городском формате. Ожидается, что работу он начнет в 2020 году.

У компании есть планы по открытию точки, однако все необходимые согласования пока не получены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора сети в России Понтуса Эрнтелла.

IKEA уже тестирует новые концепции в столицы. В этом году в Москве планируется открытие двух новых магазинов городского формата.

Отметим, что на сайте HeadHunter уже разместили вакансию для работы в магазинах IKEA городского формата в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговая сеть IKEA отозвала из продажи кружки Troligtvis из пластика. В их составе обнаружили превышение уровня токсичного дибутилфталата, который может негативно сказаться на иммунной системе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ikea икея магазин новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя
На Торжковской «ГАЗель» с баллонами перевернулась после ДТП с Skoda
В Петербурге эвакуировали около 21 тысячи человек
Очевидцы: на пересечении Северного и Культуры встала Toyota Camry с ...
«Сотрудник банка» обманул пожилую петербурженку на 400 тысяч рублей
Домушник оставил жителей Усть-Ижоры без дорогостоящих украшений
В феврале в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты
На проспекте Энгельса проходимец обманул пенсионерку, продав ей БАДы за 116 тысяч