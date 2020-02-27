Для первого эскроу-проекта Setl Group открыли проектное финансирование

В Банке «Санкт-Петербург» открыто проектное финансирование для первого-эскроу проекта холдинга Setl Group — ЖК «Солнечный город. Резиденции». Сумма лимитов по договорам составила 2,3 млрд рублей.

Холдинг и банк заключили кредитные договоры на проектное финансирование строительства первых двух очередей жилого комплекса. По соглашению максимальный срок погашения кредитных линий — 30 июня 2023 года.

Как отметил генеральный директор Setl Group Ян Изак, возведение жилья с привлечением счетов эскроу гарантирует покупателям дополнительную надежность сделки.

«Денежные средства покупателя резервируются на специальном банковском счете и передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности на недвижимость», — пояснил он.

Надежность проекта подтверждает участие Банка «Санкт-Петербург» в его реализации, добавил Ян Изак. Холдинг и банк — давние партнеры, которые много лет эффективно взаимодействуют друг с другом и вносят вклад в развитие жилищной сферы Петербурга.

Возвести ЖК «Солнечный город. Резиденции» планируется рядом с проспектом Ветеранов в Красносельском районе. Setl Group построит около 300 тыс. кв. метров жилья и коммерческой недвижимости. Первые две очереди предполагают возведение трех жилых домов высотой 4 этажа.

Дольщики первой очереди получат ключи от квартир уже в 2021 году.

Отметим, что брокер проекта «Петербургская Недвижимость» открыл продажи первой очереди проекта в январе 2020 года.