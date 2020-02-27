Уснувший в такси россиянин погиб после попыток полицейских разбудить его электрошокером

После проверок полицейские были уволены из правоохранительных органов. Фото: Baltphoto

После проверок полицейские были уволены из правоохранительных органов. Фото: Baltphoto

Полицейские при помощи электрошокера решили разбудить уснувшего в такси 24-летнего жителя Иркутска. После применения к нему спецсредства молодой человек скончался.

По словам матери погибшего, молодой человек ехал в такси из ночного клуба и заснул. Таксист не смог его разбудить о обратился к проезжавшим мимо полицейским. Они применили электрошокер, в результате чего у молодого человека наступила острая сердечная недостаточность, сообщает «Интерфакс». Приехавшие врачи были вынуждены констатировать смерть.

После проверок полицейские были уволены из правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

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