Путин рассказал, есть ли у него двойники

Глава России Владимир Путин ответил на вопрос про своих двойников. Интересующую всех тему подняли в ходе интервью.

Путин заявил об отсутствии у него дублеров. Более того, президент РФ рассказал, что двойников у него не было никогда. И отметил, что такой вопрос и необходимость возникали.

Как сообщает «ТАСС», в рамках интервью «20 вопросов Владимиру Путину» президент рассказал, что двойник был нужен в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом в начале 2000-х годов. Дублер должен был ехать на определенные собрания, где была угроза безопасности главе РФ. Однако от таких мер Путин решил отказаться.

В ходе интервью также поднимались темы про отток сотрудников в Сколково и переход их в Силиконовую долину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Путин стал вторым в мире по уровню уважения.