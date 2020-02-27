Лукашенко высказался по поводу «понуждений» к интеграции с Россией

Лукашенко считает, что его договоренности с Путины трактуют в правительстве РФ как хотят. Фото: http://www.president.gov.by/

Лукашенко считает, что его договоренности с Путины трактуют в правительстве РФ как хотят. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что никогда не был против объединения, но при условия сохранения независимости. Сейчас же, он считает, что происходят «понуждения». Также, он отметил, что ещё вместе с бывшим президентом России Борисом Ельцином начал обсуждал интеграцию стран. Но после произошедших изменений в России, ситуация поменялась. Об этом сообщает РБК.

Лукашенко привел в пример тот факт, что Россия предложила поставлять газ по 127 долларов за тыс. куб. м. По его мнению, это неприемлемо при условии того, что на бирже газ на торгах стоит ниже 100 долларов. В феврале Лукашенко говорил о намеках Российского правительства к объединению за возможность установки единых цен на различные виды топлива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко рассказал, что Путин обещает компенсировать $300 миллионов.