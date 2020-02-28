В Китае вылечились почти 46% заразившихся коронавирусом

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 78 824 человек. Число жертв выросло до 2788. При этом 36 тыс. 117 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Однако туристы составляют только часть россиян, которые посещают эти страны. Уже находящимся на территории этих стран туристам агентство рекомендует не покидать территорию отелей. Если, конечно, речь не идет о поездке в аэропорт. Туроператоры отметили, что уже начали прекращать продажи туров. В качестве замены путевок в Италию клиентам, например, предлагают Анталью и Сочи либо возврат денежных средств. С 28 февраля регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно будут осуществлять только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Mahan Air. Обслуживать их на этом направлении будет только терминал F аэропорта Шереметьево. Такая же участь ждет и Южную Корею. С 1 марта авиасообщение с ней будет ограничено. Летать туда и обратно смогут только «Аэрофлот» и Korean Air. «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» смогут перевозить из России в Южную Корею только южнокорейских граждан, а обратно — только россиян и граждан государств — членов ЕАЭС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.