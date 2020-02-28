Россияне рассказали о планах на праздничные выходные

Большинство россиян планирую праздновать 8 марта дома. Согласно исследованию компании «Авито Работа», 25 % опрошенных в этот день будут работать.

Выяснилось, что на праздники работают только 23 % россиян, 64 % не работают, а 13 % респондентов затруднились дать ответ. Доля женщин, которые не работают 23 февраля и 8 марта выше, чем доля мужчин (66 % против 63 %).

Большая часть опрошенных (52 %) планирует провести выходные дома, а 47 % заявили, что оправятся на прогулку, посетят культурные мероприятия или встретятся с друзьями, а 25 % опрошенных займутся домашними делами.