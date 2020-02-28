Россияне рассказали о планах на праздничные выходные

Большинство россиян планирую праздновать 8 марта дома. Согласно исследованию компании «Авито Работа», 25 % опрошенных в этот день будут работать.
Выяснилось, что на праздники работают только 23 % россиян, 64 % не работают, а 13 % респондентов затруднились дать ответ. Доля женщин, которые не работают 23 февраля и 8 марта выше, чем доля мужчин (66 % против 63 %).
Большая часть опрошенных (52 %) планирует провести выходные дома, а 47 % заявили, что оправятся на прогулку, посетят культурные мероприятия или встретятся с друзьями, а 25 % опрошенных займутся домашними делами.
В марте россияне получат дополнительный выходной. Это связано с празднованием Международного женского дня.В этом году 8 марта выпал на воскресенье, а значит, официальный выходной день был перенесен на понедельник, 9 марта. Так, благодаря празднику рабочая неделя продлится всего четыре дня — с 10 по 13 марта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава СПЧ заявил, что согласен с просящими дополнительных выходной людьми, которые работают не покладая рук за маленькую зарплату. Однако, по словам Фадеева, это не значит, что все российские работники должны отдыхать в канун Нового года.