Вопрос об упоминании веры в бога в Конституции решит президент.

Клишас считает, что каждый россиянин согласен с тем, что нужно уважать память предков, которые передали страну с верой в Бога.Фото: kremlin.ru

Клишас считает, что каждый россиянин согласен с тем, что нужно уважать память предков, которые передали страну с верой в Бога.Фото: kremlin.ru

Вера в бога должна быть отражена в Конституции. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и строительству Андрей Клишас. Данное предложение поддерживают не все, поэтому последнее слово будет за президентом.

При этом, депутат подчеркнул, что России была и останется светским государством, где каждый сам решает, исповедует он какую-либо религию или нет. Но нельзя и отрицать, что вера в бога была важна в развитии России. Клишас подчеркнул культурное и многоконфессиональное многообразие страны. Об этом сообщает Интерфакс.

Предложение об упоминание бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве был собран межрелигиозный совет, который поддержал данную инициативу.

Упоминание может появиться в третьей главе Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме завили, что упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа.