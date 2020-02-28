Вопрос об упоминании веры в бога в Конституции решит президент.

Вера в бога должна быть отражена в Конституции. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и строительству Андрей Клишас. Данное предложение поддерживают не все, поэтому последнее слово будет за президентом.
При этом, депутат подчеркнул, что России была и останется светским государством, где каждый сам решает, исповедует он какую-либо религию или нет. Но нельзя и отрицать, что вера в бога была важна в развитии России. Клишас подчеркнул культурное и многоконфессиональное многообразие страны. Об этом сообщает Интерфакс.
Предложение об упоминание бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве был собран межрелигиозный совет, который поддержал данную инициативу.
Упоминание может появиться в третьей главе Конституции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме завили, что упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа.