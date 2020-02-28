Мама девочки с «пятном Бэтмена» рассказала об операции

Малышке из Америки пытаются удалить родимое пятно в Краснодаре.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает телеканал «360». Мама девочки по имени Луна с необычным родимым пятно рассказала, каковы результаты операции. Она уверяет, что ребенок чувствует себя хорошо и ведет себя активно. При этом женщина беспокоится за нос малышки, так как девочка постоянно трогает его, срывает корку, и ранка начинает кровоточить. Врачи просят американку не переживать, ведь девочка не плачет, а, значит, ей не больно.

Следующая операция состоится уже шестого марта – ребенку будут пересаживать кожу. На следующий день у нее будет день рождения, мама пока не знает, как они собираются его отмечать.

Женщина отметила, что Краснодар посмотреть не удалось, но как только Луне станет лучше, они отправятся про прогулку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мама девочки с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян.