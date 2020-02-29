Муфтий заявил, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства

Генеральный председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Шафиг Пшихачев считает, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства.

«Я считаю, что отражение имени Бога в Конституции не будет ущемлять чувства тех, кто считает себя неверующим, атеистом или [приверженцем] других религиозных верований. Также я не думаю, то принцип светскости будет нарушен только из-за того, что в Конституции будет упомянуто имя Бога», — заявил он, сообщает ТАСС.

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и строительству Андрей Клишас заявил, что вера в бога должна быть отражена в Конституции. Такое предложение поддерживают не все, поэтому последнее слово будет за президентом.

При этом, депутат подчеркнул, что России была и останется светским государством, где каждый сам решает, исповедует он какую-либо религию или нет. Но нельзя и отрицать, что вера в бога была важна в развитии России. Клишас подчеркнул культурное и многоконфессиональное многообразие страны. Об этом сообщает Интерфакс.

Предложение об упоминании бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве был собран межрелигиозный совет, который поддержал данную инициативу.

Упоминание может появиться в третьей главе Конституции.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.