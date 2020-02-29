Надежда Бабкина рассказала, как вытащила сына с того света

У певицы всего один сын, который родился в единственном браке. И она его чуть не потеряла.

Данила родился в семье Надежды Бабкиной и Владимира Заседателева. Его отец ушел из семьи после 17 лет совместной жизни с матерью. Даниле тогда было 16 лет. Его воспитание Бабкина взвалила на свои плечи сама.

Однажды, сын артистки чуть не погиб в автомобильной аварии. Его друг часто брал ключи от машины отца, и они катались по Москве. Но в тот раз лед на дорогах сыграл с ними злую шутку. По словам Бабкиной, когда она приехала в больницу, «она вошла в тело сына», и он очнулся, хотя до этого был в коме. Несмотря на большое количество травм, Данила выжил. После выздоровления он ушел в веру и стал звонарем в храме. Об этом Надежда Бабкина рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Поведала певица и о своем брате, который скоропостижно скончался в 49 лет. По ее признанию, они были очень близки, а оправиться от трагедии она не могла целых 5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу.