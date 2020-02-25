Похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу

Похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу
Народная артистка России Надежда Бабкина. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Артистка готова поделиться самыми сокровенными тайнами.

Об этом стало известно 25 февраля. Певица Надежда Бабкина пришла на шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой. Пока что выпуск посмотреть нельзя, вышел только анонс, но и по нему понятно – артистка поделилась самым сокровенным. Бабкина призналась, что у нее не все гладко в жизни и есть страшная тайна, о которой она хочет поведать.

«Я не представляю, как вы откроете и прочитаете этот вопрос»,

— спросила Кудрявцева, протягивая певице конверт.

Бабкина заверила, что никогда и никому она не говорила о том, что собирается рассказать 29 февраля. При этом поклонники артистки отметили, что она хорошо выглядит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Золотое кольцо» ответило на слухи о драке Кадышевой и Бабкиной. О конфликте между певицами ранее рассказал шоумен Рустам Солнцев.

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Похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу
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