Проклова вспомнила как танцевала с Софи Лорен и Еленой Соловей в Италии

Актриса поддалась воспоминаниям на шоу «Привет, Андрей!».

Передача была посвящена актрисе Елене Соловей, которая недавно, спустя 30 лет, вернулась в Россию из США. Она рассказала о своей американской жизни и семье. Малахов же удивил ее неожиданными гостями. В студии была Лидия Федосеева-Шукшина, с которой актриса снималась в картине «Вам и не снилось».

Далее в студию пришла Елена Проклова, которая рассказала о том, как они с Соловей раньше много путешествовали. Проклова подметила тот факт, что все считали Соловей паинькой и нежной натурой. Поэтому, она решила это опровергнуть рассказами об их путешествиях, в которых Соловей вела себя азартно и танцевала до утра на различных дискотеках.

Самым запоминающимся для Прокловой стало мероприятие в Италии. Ведь там актрис повела танцевать сама Софи Лорен. Тогда их вечер завершился походом в Колизей с бутылкой вина, где они подпевали местным кошкам, которые активно мяукали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 66-летняя Елена Проклова предстала перед поклонниками в шортах и без макияжа.