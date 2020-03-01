Зима 2020 года стала самой теплой за историю Петербурга

Зима 2020 года стала самой теплой за историю Петербурга
Максимальная высота снежного покрова этой зимой достигала всего 11 см (2-3 декабря). Фото: Baltphoto

Прошедшая зима удивила петербуржцев температурными рекордами и стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Такими выводами поделился главный специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус на свой странице в Facebook. По словам синоптика, в течение трех месяцев было установлено одиннадцать температурных рекордов, а средняя температура впервые стала положительной и составила +1,3 градуса.

Этот результат на 7,8 градусов превысил климатическую норму и на 1,7 градуса «обогнал» предыдущий показатель в -0,4 градуса, установленный зимой 2007-2008 года. При этом морозов в течение трех месяцев, к сожалению или счастью, не было: столбик термометра не опускался ниже -8,9 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день весны петербуржцев ждет теплая и пасмурная погода.

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