МЧС Ленобласти напомнило водителям об опасности тумана

Ленинградская область встречает долгожданную весну, которая пока особо не отличается от минувшей зимы. Сейчас в регионе «плюс», снег с дождем и туман.

Как сообщили в главке МЧС России по Ленинградской области, в понедельник, 2 марта, в области будет идти снег, чередуясь с мокрым снегом, дождь, а на дорогах будет гололедица. Во вторник на областных дорогах прогнозируют сильный туман.

Спасатели предупреждают водителей проявлять особое внимание на дорогах в течение ближайших нескольких дней, поскольку туман повышает вероятность ДТП. На областных дорогах может быть затруднено движение из-за большого количества машин, нуждающихся в ремонте дороги и непогоды.

В ведомстве напомнили, что скорость автомобиля должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Переждать непогоду стоит в том случае, если видимость не превышает двух метров.

Кроме того, водителям напоминают, что во время езды в тумане нельзя включать дальний свет, резко маневрировать и тормозить.

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