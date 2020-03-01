Понедельник в Петербурге будет теплым и дождливым

Понедельник в Петербурге будет теплым и дождливым
Временами в понедельник пройдет небольшой дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с теплого и дождливого дня. Температура воздуха днем в понедельник, 2 марта, составит от плюс 3 до 5 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», временами пройдет небольшой дождь, ожидается морось.

Юго-западный и южный ветер в ночь на понедельник разгонится до 7-12 м/с, днем скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Солнца в Петербурге, вероятно, не будет. Погода обещает быть облачной.

Неблагоприятных или опасных метеорологических явлений не прогнозируется, подчеркнули в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в первую неделю марта.

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