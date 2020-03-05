Сладкое ДТП: на КАД перевернувшийся грузовик с сахаром занял три полосы

В Петербурге на Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием машины, которая перевозила мешки с сахаром. Транспортное средство перевернулось.

Все случилось сегодня, 5 марта, на участке перед съездом на Токсово. На опубликованных кадрах видно, что грузовик лежит на боку. Рядом с машиной разбросаны осколки, колесо, а также мешки с сахаром.

«Прилег на бок отдохнуть», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с грузовиком на Большеохтинском мосту. Автомобилисты жалуются на пробки.