Жилкомсервис в Кронштадте оштрафовали на 250 тысяч

Жилкомсервис в Кронштадте оштрафовали на 250 тысяч
Жилкомсервис Кронштадтского района. Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района». Организация не соблюла требования законодательства в сфере ЖКХ.

Выяснилось, что в ряде домов, находящихся под управлением Жилкомсервиса, размер платы за содержание жилых помещений на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации определен не был. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес Жилкомсервиса внесено представление об устранении нарушения. Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную жилищную инспекцию.

За нарушение ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» оштрафован на 250 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» подан иск о компенсации морального вреда после падения пенсионера в гололед.

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