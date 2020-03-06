Жилкомсервис в Кронштадте оштрафовали на 250 тысяч

Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района». Организация не соблюла требования законодательства в сфере ЖКХ.

Выяснилось, что в ряде домов, находящихся под управлением Жилкомсервиса, размер платы за содержание жилых помещений на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации определен не был. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес Жилкомсервиса внесено представление об устранении нарушения. Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную жилищную инспекцию.

За нарушение ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» оштрафован на 250 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» подан иск о компенсации морального вреда после падения пенсионера в гололед.