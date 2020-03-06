Минтруд рассказал как оплатят больничные, взятые из-за карантина

Пока что, больничных взятых из-за карантина почти нет. Фото: pixabay.com

Пока что, больничных взятых из-за карантина почти нет. Фото: pixabay.com

Отличий с обычным больничным не будет. Лист о нетрудоспособности по карантину из-за коронавируса оплатят так же, как и по болезни. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Пока что, ситуация с коронавирусом в стране остается под контролем. Случаев помещения работников под карантин практически нет.

В связи с этим, нет смысла что-то менять в системе страхования. Сейчас идет активная борьба с распространениям вируса в стране, а угрозы эпидемии нет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужский предложил увеличить больничные выплаты тем людям, которые будут вынуждены находиться на карантине из-за COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин. Это мера была принята согласно предписанию Роспотребнадзора. В общежитии на Проспекте Просвещения проживал итальянский студент, у которого нашли коронавирус.